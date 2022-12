Ścieżki rowerowe do 17 km od Koluszek. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 stycznia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Koluszek

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 17 km od Koluszek, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Ze Strzyżyny do Góry Kalwarii

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 73,23 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podjazdów: 1 201 m

Suma zjazdów: 1 223 m

Trasę dla rowerzystów z Koluszek poleca Fotoimpresje

Na wycieczkę wyjechaliśmy z Warszawy pociągiem do stacji Sażyna, to jest drugi przystanek PKP za Warką w kierunku Radomia.

Przygoda zaczęła się już na samym początku, gdy konduktor chciał nas wyrzucić z rowerami z pociągu, a następnie zagroził, że nie odjedzie z taka ilością rowerów "na pokładzie" Było nas około osiemdziesiąt osób, a pociąg składał się tylko z jednej jednostki. Nawet gdzieś dzwonił, ale musiał dostać odpowiedź nie taką, jakiej się spodziewał, bo ucichł i pociąg ruszył o planowej godzinie.