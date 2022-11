Ścieżki spacerowe do 65 km od Koluszek. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 5 - 6 listopada

Trasy spacerowe z Koluszek

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 65 km od Koluszek, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,34 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podejść: 87 m

Suma zejść: 44 m

Spacerowiczom z Koluszek trasę poleca Fotoimpresje

Krótki spacer po podwarszawskim Komorowie, po drodze kilka miejsc pamięci, śpiew ptaków i cisza o którą w Warszawie tak trudno.

Przechodziłem obok miejsca w którym tuz po powstaniu pochowany był Aleksander Janowski. Założyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, kilka kroków dalej jest mogiła Powstańców. Byłem tez przy domu w którym mieszkał kapitan Stanisław Karol Doruchowski. Adiutant gen. Bora Komorowskiego.

