Wycieczki rowerowe do 17 km od Koluszek. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 października?

Trasa do Osuchowa prowadzi czerwonym szlakiem, wizyta w rezerwacie Grądy Osuchowskie, powrót drogami lokalnymi przez rezerwat Modrzewina, niestety trasa została skrócona przez kontuzję kolana. Chętnych na wspólne wyjazdy proszę o kontakt [email protected]

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 17 km od Koluszek, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Trasa do Swędowa bardzo przyjemna i dosyć łatwa .

🚲 Trasa rowerowa: Z czerwonego szlaku do Rezerwatu Modrzewina

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,68 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 567 m

Suma zjazdów: 567 m

Rowerzystom z Koluszek trasę poleca Nasiol23

Grojec-Głuchów asfalt, potem trasa prowadzi w większości przez polne i leśne drogi, aż do Rezerwatu Modrzewina, powrót to Grójca z Modrzewiny to nieustanna droga góra-dół. Na trasie dużo urokliwych miejsc.

